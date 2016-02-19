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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه فى أبو النمرس

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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه فى أبو النمرس القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه فى أبو النمرس
ألقت مباحث الجيزة القبض على تشكيل عصابى مكون من 3 مسجلين خطر تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه، بعد إطلاقهم الرصاص على راعى غنم وسرقته بمنطقة أبو النمرس، وتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

تلقى العميد محيى سلامة رئيس مباحث قطاع أكتوبر بلاغا بتعرض راعى غنم يدعى "تامر.ا" للسرقة بالإكراه على يد 3 مجهولين يستقلون توك توك، وإطلاق أحدهم الرصاص عليه، ما أسفر عن إصابته وفروا هاربين بمنطقة أبو النمرس.

وكشفت تحريات المقدم رامى نور الدين رئيس مباحث أبو النمرس أن مرتكبى الجريمة كل من "عيد.ج" و"رمضان.ر" و"حسن.س" مسجلين خطر، وبإعداد كمين لهم تم القبض عليهم وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الجريمة وتكوينهم تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه، وأن التوك توك الذى كان بحوزتهم سرقوه بالإكراه من سائق، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

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مصر 365