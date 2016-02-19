5 سيارات إطفاء تسيطر على حريق داخل شقة سكنية بالعجوزة دون إصابات

سيطرت قوات الدفاع المدنى بالجيزة على حريق نشب فى شقة سكنية بالطابق الثالث بعقار سكنى مكون من 7 طوابق فى شارع العلمين لتابع لدائرة قسم العجوزة، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى شقة سكنية بالعجوزة، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد، مدير قطاع الإطفاء، والفريق المرافق له وبصحبتهم 5 سيارات لإخماد الحريق.

وتم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات، ومنع وصولها لباقى الطوابق السكنية بعد قيام القوات بإخلاء العقار من السكان لحين الانتهاء من عمليات الإطفاء، وتم فرض كردون أمنى لتسهيل عمليات الإطفاء ومنع وصول الأهالى للمكان، وتم إخماد الحريق.