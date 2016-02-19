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ردا على الخطاب المتداول.. الأهلي: لا نفاوض الألماني دوم

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ردا على الخطاب المتداول.. الأهلي: لا نفاوض الألماني دوم ردا على الخطاب المتداول.. الأهلي: لا نفاوض الألماني دوم

وضح عصام سراج مدير التعاقدات بالأهلي الخطاب المتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي والذي أرسله مدرب الفريق عبد العزيز عبد الشافي في وقت سابق إلى المدرب الألماني كريستوفر دوم.

ودعا "زيزو" في الخطاب المدرب الألماني إلى الحضور إلى الأهلي، وأوضح سراج أن النادي كان يفكر في التعاقد مع دوم إلا أنه خرج من حساباته.

وشدد سراج على أن دوم كان أحد المرشحين إلا أنه تم استبعاده لضعف سيرته الذاتية مقارنة بمدربين آخرين.

وقال سراج للصحفيين إن الأهلي لا يفاوض دوم حاليا وأن الخطاب المتداول يعود إلى الوقت الذي كان يدرس فيه النادي التعاقد مع الألماني.

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