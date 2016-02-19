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مصدر بـ"أمن الجيزة": تيمور السبكى اعترف باختبائه فى شقتين بالهرم والعجوزة

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مصدر بـ"أمن الجيزة": تيمور السبكى اعترف باختبائه فى شقتين بالهرم والعجوزة مصدر بـ"أمن الجيزة": تيمور السبكى اعترف باختبائه فى شقتين بالهرم والعجوزة
أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن تيمور السبكى ذكر فى اعترافاته عقب القبض عليه، أنه فور صدور أمر بضبطه وإحضاره من النائب العام، لجأ إلى شقة بمنطقة الهرم للاختباء بها، ثم تركها وأقام بشقة فى شارع السودان بالعجوزة.

ونفى المصدر ما تردد بشأن قيام أحد المحامين بتسليمه إلى قسم شرطة الدقى، لتنفيذ أمر الضبط والإحضار أو استدراجه والتنسيق مع الشرطة للقبض عليه، مؤكدا أن معلومات وردت للعميد محمد عبد التواب رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد عبد الحميد أبو موسى مفتش المباحث الجنائية، تفيد بتردد المتهم على شقة بشارع السودان.

ومن خلال إعداد كمين له على مدار يومين متتاليين، تمكن العقيد عمرو البرعى ضابط مباحث الجيزة، والنقيب محمد مختار معاون قسم شرطة الدقى، من ضبط المتهم، وبإخطار اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كلف رجال المباحث بإحالته إلى نيابة جنوب الجيزة للتحقيق معه، وتعيين خدمات أمنية خشية تجمهر أى أشخاص من الراغبين فى الانتقام منه بسبب التصريحات التى كان قد أدلى بها وسب خلالها نساء الصعيد، ما أدى إلى إثارة الرأى العام.

تفاصيل التحقيقات مع تيمور السبكى فى "سب وقذف سيدات مصر".. النيابة وجهت له اتهامات "نشر أخبار كاذبة" و"الإضرار بالصالح العام" وتحبسه 4 أيام.. المتهم: لم أقصد الإساءة وتحصلت على المعلومات من "فيس بوك"
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