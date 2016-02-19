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بالصور.. ارتفاع عدد قتلى القصف الأمريكى فى صبراتة إلى 50 شخصا

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بالصور.. ارتفاع عدد قتلى القصف الأمريكى فى صبراتة إلى 50 شخصا بالصور.. ارتفاع عدد قتلى القصف الأمريكى فى صبراتة إلى 50 شخصا
قالت مصادر ليبية مطلعة فى مدينة صبراتة أن حصيلة القتلى جراء قصف الطيران الأمريكى لعناصر غير ليبية فجر اليوم الجمعة، ارتفع لأكثر من 50 قتيلا، وعدد غير معروف من الجرحى جراحهم خطيرة، مؤكدة أن أشلاء القتلى تحت الأنقاض ويتم نقلهم إلى المستشفيات.

وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من ليبيا أن العناصر التى تم استهدافها تعتنق الفكر المتشدد وغالبيتهم من تونس، مشيرة إلى أن الغارة استهدفت منزل المتشدد عبد الحكيم المشوط، موضحة أن الغارات استهدفت المنزل الواقع بمنطقة (القصر) جنوب المدينة.

القصف-الأمريكى-فى-ليبيا-(1)

القصف-الأمريكى-فى-ليبيا-(2)

القصف-الأمريكى-فى-ليبيا-(3)

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