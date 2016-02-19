أهالى الدرب الأحمر ينتهون من دفن السائق ضحية رقيب الشرطة بمقابر باب الوزير

انتهى منذ قليل الآلاف من أهالى منطقة الدرب الأحمر من تشييع جثمان السائق الذى لقى مصرعه على يد رقيب شرطة بسبب خلاف على الأجرة بمقابر العائلة فى مقابر باب الوزير بمنطقة باب الخلق.

وتعالت صحيات وهتافات أسرته وأهالى المنطقة مرددين "لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله"، مطالبين بالقصاص، ومرددين هتافات مناهضة ضد الشرطة وأمناء الشرطة.

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