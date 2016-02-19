أهالى الدرب الأحمر ينتهون من دفن السائق ضحية رقيب الشرطة بمقابر باب الوزير

وتعالت صحيات وهتافات أسرته وأهالى المنطقة مرددين "لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله"، مطالبين بالقصاص، ومرددين هتافات مناهضة ضد الشرطة وأمناء الشرطة.
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