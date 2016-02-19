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رئيس الوزراء: منتدى شرم الشيخ تأكيد لمكانة مصر كلاعب رئيسى بتنمية إفريقيا

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رئيس الوزراء: منتدى شرم الشيخ تأكيد لمكانة مصر كلاعب رئيسى بتنمية إفريقيا رئيس الوزراء: منتدى شرم الشيخ تأكيد لمكانة مصر كلاعب رئيسى بتنمية إفريقيا
أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عقب وصوله إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة فى منتدى إفريقيا الأول للتجارة والاستثمار، أن المنتدى يعد فرصة كبيرة لتاكيد مكانة الإقليمية والدولية كلاعب رئيسى فى تنمية القارة الإفريقية وزيادة إدماجها فى منظومة الاقتصاد العالمى، حيث يشارك فى المنتدى مختلف الأطراف المعنية.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بإن المهندس شريف إسماعيل أضاف أن المنتدى سيسهم فى تعزيز وضعية مصر كبوابة جاذبة للاستثمارات الأجنبية التى تسعى للوصول للأسواق الإفريقية الكبيرة، وكذلك للحكومات والقطاع الخاص فى إفريقيا الذين يبحثون عن شركاء للتنمية.
>وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المنتدى يهدف إلى التأكيد على التزام مصر بالمشاركة الفعالة فى نهضة إفريقيا، وبتعزيز الشراكات وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات العابرة للحدود، فضلا عن بناء علاقات تجارية وشبكات معلومات وإقامة شراكات مع أصحاب المصالح فى كل دولة، إلى جانب التواصل مع المستثمرين الجادين الباحثين عن فرص استثمارية فى المنطقة والشركاء الحكوميين.
>وأضاف المتحدث الرسمى أن المهندس شريف إسماعيل أكد على أن المنتدى يعد استكمالا للجهود المصرية لتحقيق الاندماج الاقتصادى الإقليمى فى إفريقيا، وذلك عقب الاتفاق الثلاثى التاريخى بين الكوميسا والسادك ومجموعة شرق إفريقيا، الذى تم فى شرم الشيخ فى يونيو الماضى 2015 والذى يمثل أكبر تكتل تجارى فى إفريقيا، يضم 26 دولة، بإجمالى ناتج محلى يصل إلى حوالى 1.2 تريليون دولار، وسوق تحتوى على ما يقرب من 620 مليون مستهلك.

رئيس الوزراء يصل شرم الشيخ للإشراف على استعدادات منتدى أفريقيا 2016 (1)

رئيس الوزراء يصل شرم الشيخ للإشراف على استعدادات منتدى أفريقيا 2016 (2)

رئيس الوزراء يصل شرم الشيخ للإشراف على استعدادات منتدى أفريقيا 2016 (3)

رئيس الوزراء يصل شرم الشيخ للإشراف على استعدادات منتدى أفريقيا 2016 (4)

رئيس الوزراء يصل شرم الشيخ للإشراف على استعدادات منتدى أفريقيا 2016 (5)

رئيس الوزراء يصل شرم الشيخ للإشراف على استعدادات منتدى أفريقيا 2016 (6)

رئيس الوزراء يصل شرم الشيخ للإشراف على استعدادات منتدى أفريقيا 2016 (7)

رئيس الوزراء يصل شرم الشيخ للإشراف على استعدادات منتدى أفريقيا 2016 (8)

رئيس الوزراء يصل شرم الشيخ للإشراف على استعدادات منتدى أفريقيا 2016 (9)

رئيس الوزراء يصل شرم الشيخ للإشراف على استعدادات منتدى أفريقيا 2016 (10)

رئيس الوزراء يصل شرم الشيخ للإشراف على استعدادات منتدى أفريقيا 2016 (11)


>تشديد الإجراءات الأمنية بنفق الشهيد أحمد حمدى بالتزامن مع مؤتمر الكوميسا
>

وزير الإسكان يصل شرم الشيخ للمشاركة فى مؤتمر "إفريقيا بيتنا"
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