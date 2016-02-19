مشادات كلامية بين ضابط شرطة ومتظاهرى الدرب الأحمر أمام مديرية أمن القاهرة

نشبت، منذ قليل، مشادات كلامية بين أحد الضباط والمتظاهرين من أهالى الدرب الأحمر، للتنديد بمقتل سائق على يد رقيب شرطة بسبب خلاف على الأجرة.

وتمكنت قيادات الشرطة الموجودة بمحيط مديرية أمن القاهرة، من احتواء الأزمة، وإجبار الضابط على مغادرة المكان.

وفى السياق ذاته، شهد محيط مديرية أمن القاهرة، استنفارا أمنيا مكثفا، وتم الدفع بقوات العمليات الخاصة بالتزامن مع احتجاجات الأهالى وترديدهم هتافات مناهضة لقوات الشرطة.

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