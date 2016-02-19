دراسة تكشف نوعا جديدا من السرطان يصيب النساء بخلاف الثدى وعنق الرحم

كشفت دراسة جديدة نشرت فى دورية أمراض النساء والتوليد الأمريكية، عن وجود علاقة محتملة بين سرطان عنق الرحم وارتفاع فرص إصابة النساء بسرطان الشرج، وجاء ذلك فى تقرير نشر بالموقع الأمريكى "glamour".

وأوضح التقرير أن سرطان الثدى وعنق الرحم على رأس قائمة السرطانات التى تصيب النساء لكن هناك نتائج بوجود علاقة ارتباط بين ارتفاع الإصابة بسرطان عنق الرحم وسرطان الشرج عند النساء.

وحسب التقرير، أجرى الباحثون دراسة على 273 سيدة وتم تقسيمهن إلى مجموعتين، المجموعة الأولى مجموعة عالية المخاطر والتى شملت النساء اللاتى لديهن مخاطر تاريخ عائلى لسرطان عنق الرحم والمهبل، والمجموعة الثانية منخفضة المخاطر ليس لديهن تاريخ وراثى للسرطان.

كما أظهرت النتائج بأن 40% من المجموعة عالية الخطورة للسرطان، وما يقرب من 22% فى المجموعة الثانية منخفضة المخاطر، لديهن خلايا غير طبيعية بالشرج مما تعد علامات أولية لاحتمالية حدوث سرطان الشرج، وأيضا ما يقرب من 21% من المجموعة عالية الخطورة بسرطان عنق الرحم ذات المخاطر العالية مما يشير إلى وجود ارتباط بين سرطان عنق الرحم والإصابة بسرطان الشرج.

- أطعمة للوقاية من سرطان الثدى أهمها القرنبيط وزيت الزيتون