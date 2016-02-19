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السعودية توقف مساعدات تسليح الجيش اللبناني

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السعودية توقف مساعدات تسليح الجيش اللبناني السعودية توقف مساعدات تسليح الجيش اللبناني

قال مصدر سعودي مسؤول لوكالة الأنباء “واس” اليوم الجمعة، إن المملكة ستوقف مساعداتها لتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي اللبناني، وذلك نظرًا للمواقف اللبنانية التي لا تنسجم مع العلاقات الأخوية بين البلدين.

وبحسب ما نقلته العربية، عن واس، أضاف المصدر المسؤول أنه “في ظل هذه الحقائق فإن المملكة قامت بمراجعة شاملة لعلاقاتها مع الجمهورية اللبنانية بما يتناسب مع هذه المواقف ويحمي مصالح المملكة، واتخذت قرارات منها:
> أولا: إيقاف المساعدات المقررة من المملكة لتسليح الجيش اللبناني عن طريق الجمهورية الفرنسية وقدرها ثلاثة مليارات دولار أميركي.
> ثانيا: إيقاف ما تبقى من مساعدة المملكة المقررة بمليار دولار أميركي المخصصة لقوى الأمن الداخلي اللبناني.
> وأضاف المصدر أن “المملكة العربية السعودية، وقد عملت كل ما في وسعها للحيلولة دون وصول الأمور إلى ما وصلت إليه، لتؤكد في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق بكافة طوائفه، وأنها لن تتخلى عنه وستستمر في مؤازرته، وهي على يقين بأن هذه المواقف لا تمثل الشعب اللبناني الشقيق”.
> واختتم المصدر تصريحه بأن السعودية “تُقدر المواقف التي صدرت من بعض المسؤولين والشخصيات اللبنانية بما فيهم دولة رئيس الوزراء السيد تمام سلام والتي عبّروا من خلالها عن وقوفهم مع المملكة وتضامنهم معها وتعرب عن اعتزازها بالعلاقة المميزة التي تربط المملكة العربية السعودية بالشعب اللبناني الشقيق، والتي تحرص المملكة دائما على تعزيزها وتطويرها”.

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