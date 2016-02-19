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ضبط ١٨ مزرعة دواجن دون ترخيص و١٤ هاربًا من أحكام بالمنوفية

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ضبط ١٨ مزرعة دواجن دون ترخيص و١٤ هاربًا من أحكام بالمنوفية ضبط ١٨ مزرعة دواجن دون ترخيص و١٤ هاربًا من أحكام بالمنوفية

جانب من الحملة

 شنت مديرية أمن المنوفية، صباح اليوم الجمعة، حملة أمنية مكبرة بمركز بركة السبع شملت مخالفات مرورية وتموينية ومخالفات فى مجال المرافق.

وأسفرت الحملة عن تحرير ٤٨٣ مخالفة متنوعة تمثلت فى تحرير ٢٨٣ مخالفة فى مجال المرافق ما بين إشغال طريق وإزالة فورية و٢٧ مخالفة فى مجال المسطحات المائية وضبط ١٨ مزرعة دواجن دون ترخيص، و٢٠ مخالفة فى مجال الحماية المدنية وعدم توافر الاشتراطات الأمن الصناعى.

كما تم تحرير ١٢١ مخالفة مرورية متنوعة، و٣٢ قضية تموينية، وتنفيذ ١٦ قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة ومنافع الرى والصرف، وضبط ١٤ هاربًا من أحكام قضائية ما بين حكم بالحبس الحزئى والمستئانف وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.

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