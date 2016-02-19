صور| تفاصيل زيارة جيهان السادات لمبنى مستشفى الأورام بالأقصر

زارت جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، منذ قليل، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بمدينة طيبة شمال الأقصر، برفقة محمد بدر محافظ الأقصر وعدد من المسئولين والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأشادت “السادات”، في تصريحات صحفية، بمبنى المستشفى الذي سيخدم أهالي محافظات الصعيد مناشدة المصريين بدعمه بالمال والجهد والوقت، مشيرة إلى أن المستشفي فخر لكل من ساهم وشارك في بنائه، لاسيما وأنه سيخدم أهالي 9 محافظات مصرية وسيخفف من معاناة مرضاهم .

يشار إلي أن المستشفي يتم إنشائه بالشراكة بين جمعيتي الأورمان و شفاء الخيرية بمنظور اجتماعي وغير هادف للربح، ويقدم خدمات طبية متميزة طبقا لأحدث المعايير والاعتمادات الطبية، وسيتم افتتاح المرحلة الأولى من المستشفى في شهر مارس القادم ، بينما تنتهى المرحلة الثانية فى خلال عامين وتبلغ تكلفة المشروع 150 مليون جنيه.

وأقيمت المستشفى على مساحة 15 ألف متر مربع، وتتكون من طابقين و تحتوى على عدد (100) سرير ينقسم الى (50) سرير للعلاج الكيميائى وعدد (50) سرير للغرف العلاجية و سوف تقوم المستشفى بإستقبال وعلاج المرضى من كافة الأعمار.