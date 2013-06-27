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إخلاء مراكز شرطة الفيوم من المساجين قبل مظاهرات 30 يونيو

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إخلاء مراكز شرطة الفيوم من المساجين قبل مظاهرات 30 يونيو إخلاء مراكز شرطة الفيوم من المساجين قبل مظاهرات 30 يونيو

اللواء سعد زغلول مدير أمن الفيوم

أخلت مديرية امن الفيوم مراكز واقسام الشرطة بالمحافظة من المساجين ونقلهم الي السجن العمومى في مدينة دمو ، وذلك في إطار استعدادات المديرية لمظاهرات 30 يونيو خوفا من وقوع أى اعتداء علي المراكز والأقسام بالمحافظة .

وفى سياق متصل عززت مديرية الأمن وشرطة السياحة والآثار بالمحافظة الحراسات علي المناطق الآثرية في الفيوم , وقامت منطقة آثار الفيوم باعداد غرفة عمليات تحت إشراف أحمد عبد العال مدير عام الآثار وتم توزيع المفتشين بالمنطقة علي المناطق الآثرية اعتبارا من السبت علي ان تتواجد “نوبتجيات” يقودها مفتشين تعمل علي مدار 24 ساعة .

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