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سكرتير عام محافظة المنوفية يفتتح مسجد سيدى أحمد البازدار بقرية الماى

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سكرتير عام محافظة المنوفية يفتتح مسجد سيدى أحمد البازدار بقرية الماى سكرتير عام محافظة المنوفية يفتتح مسجد سيدى أحمد البازدار بقرية الماى
شهد مصطفى بيومى السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية افتتاح مسجد سيدى أحمد البازدار بقرية الماي يرافقة اللواء أحمد مدين عضو مجلس النواب وجمال ابو عوف نائب رئيس مجلس ومدينة شبين الكوم والشيخ رمضان السبكى مدير عام الدعوة بأوقاف المنوفية وبحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية وجموع غفير من أهالى القرية.

وافتتح خطبة الجمعة الشيخ رمضان السبكى، الذي بارك لسكان واهالي القرية افتتاح المسجد الجديد، وتحدث خلال الخطبة عن حق الاباء تجاه الابناء وكيفية بناء النشأ دينيا وأخلاقيا ، وان القرآن هو دستور الحياة الذى ينظم العلاقات بين البشر، مشيرا الى فضل بناء بيوت الله وعن الحسنات التي يكافئ الله فيها رجال الخير ممن يبنون المساجد.

وأعرب بيومى عن سعادتة بالحفل الكريم ، مؤكدا أن كل ما نحتاجه هو إحياء سنة النبى المصطفى فى المعترك الذي تعيشه الأمة، داعيا المولى تعالى ان يتمم البركة في الجامع ويتقبل من يعمره، وأن ييسّر عمارته المعنوية بالذكر والعلم كما يسر عمارته الحسّية بالإتقان والسعة.

يذكر أن سيدى أحمد البازدار جاء الى فى عهد عمرو بن العاص وامير المؤمنين عمر بن الخطاب وتم انشاء هذا المسجد احياءا لذكراه، حيث تم انشاءه على مساحة 850 متر بالجهود الذاتية لابناء قرية الماى بتكلفة قدرها 1118400 جنية، ويضم المسجد دورات مياة وأماكن للوضوء بالدور الاول، ومصلى للحريم بالدور الثاني، كما بلغ مساحة صحن المسجد 450 متر بها إثنان من القباب ومأذنة.

واختتمت الأمسية بإبتهالات دينية حافلة بالقصائد الشعرية والأناشيد والمدائح النبوية العطرة.
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