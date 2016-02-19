السيطرة على حريق بمزرعة دواجن بالفيوم ونفوق 15 ألف دجاجة

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق شب بمزرعة دواجن بقرية نقاليفة بمركز سنورس، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مركز شرطة سنورس بنشوب حريق بمزرعة دواجن، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وتبين احتراق المزرعة بالكامل ونفوق 15 ألف دجاجة مختلفة الأعمار واحتراق كمية كبيرة من الأعلاف، ولم يسفر عن أى إصابات بشرية وقدرت الخسائر بـ250 ألف جنيه.

وأكدت المعاينة المبدئية أن الحريق بسبب ماس كهربائى ولم يتهم صاحب المزرعة أحدا بالتسبب فى الحريق وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 1371 لسنة 2016 إدارى مركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.