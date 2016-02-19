أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون -
ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي -
الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
الأخبار - مستشار وزير الصحة : 27 حالة وفاة وأكثر من 710 حالة إصابة فى حادث كنيسة مارجرجس -
بيان عاجل من وزارة الداخلية يكشف عن حقيقة حدوث تفجيرات بعدد من المحافظات غير الغربية والإسكندرية -
غلق مسجد السيد البدوي وسط تواجد أمني مكثف -
الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية -
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

السيطرة على حريق بمزرعة دواجن بالفيوم ونفوق 15 ألف دجاجة

Google+ Print
السيطرة على حريق بمزرعة دواجن بالفيوم ونفوق 15 ألف دجاجة السيطرة على حريق بمزرعة دواجن بالفيوم ونفوق 15 ألف دجاجة
تمكنت الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق شب بمزرعة دواجن بقرية نقاليفة بمركز سنورس، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مركز شرطة سنورس بنشوب حريق بمزرعة دواجن، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وتبين احتراق المزرعة بالكامل ونفوق 15 ألف دجاجة مختلفة الأعمار واحتراق كمية كبيرة من الأعلاف، ولم يسفر عن أى إصابات بشرية وقدرت الخسائر بـ250 ألف جنيه.

وأكدت المعاينة المبدئية أن الحريق بسبب ماس كهربائى ولم يتهم صاحب المزرعة أحدا بالتسبب فى الحريق وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 1371 لسنة 2016 إدارى مركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365