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بالتفاصيل| «الأطباء» يبدأون تنفيذ قرارات «عمومية الكرامة» بوقفات احتجاجية

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بالتفاصيل| «الأطباء» يبدأون تنفيذ قرارات «عمومية الكرامة» بوقفات احتجاجية بالتفاصيل| «الأطباء» يبدأون تنفيذ قرارات «عمومية الكرامة» بوقفات احتجاجية

عمومية الكرامة

كتبت: شيماء حفظي

قال الدكتور خالد سمير عضو نقابة الأطباء، إنه سيبدأ غدًا السبت، تنفيذ قرارات الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، بتنظيم وقفات احتجاجية بالمستشفيات على مستوى الجمهورية.

وأضاف “سمير” في تصريح خاص لـONA، إن النقابة أخطرت وزارة الداخلية، وكذلك أرسلت للنقابات الفرعية بالمحافظات بموعد الوقفة، والتعليمات المحددة، بحيث تكون الوقفة لمدة ساعة منذ التاسعة وحتى العاشرة صباحًا، دون اللجوء إى أية هتافات لتكون وقفة صامتة تقتصر على رفع لافتات مكتوبة تطالب بالكرامة وحقوق الأطباء.

وأكد عضو النقابة، أن الأطباء العاملين في أقسام الطوارئ والاستقبال لن يشاركوا في الوقفات حفاظًا على سير العمل، في حين أن العمليات المحدد موعدها أيضًا لن تتأخر.

واتخذت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء، خلال اجتماعها الطارئ، 9 قرارات، أهمها إحالة وزير الصحة للتأديب، والدعوة للوقفات الاحتجاجية، و الامتناع عن تقديم الخدمة الصحية بأجر.

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أونا