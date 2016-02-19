صور| تنسيق بين الجيش والشرطة لتأمين منتدى أفريقيا 2016 فى شرم الشيخ

تشهد مدينة شرم الشيخ الاستعدادات النهائية لاستضافة فعاليات منتدى التجارة والاستثمارات الأفريقى، الذى تنظمه مصر بالتعاون مع منظمة “الكوميسا” تحت مظلة مفوضية الاتحاد الأفريقى، وتنطلق فعالياته غداً ولمدة يومين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمشاركة رؤساء ووفود العديد من دول القارة الأفريقية.

وقامت عناصر مشتركة من الجيش الثالث الميدانى والقوات الخاصة بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية لتأمين محيط مدينة شرم الشيخ، وإحكام السيطرة الأمنية الكاملة على الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية للمدينة، وكذلك كافة الإجراءات التنظيمية المرتبطة بتأمين تدفق الوفود والشخصيات المشاركة بالمؤتمر الأفريقى الذى يعد الأول من نوعه، ويعد بمثابة آلية جديدة للتواصل والتكامل الإقتصادى بين دول القارة الأفريقية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، يحسب بيان نشر اليوم الجمعة عبر الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري بـ”فيسبوك”.

يأتى ذلك فى الوقت الذى واصلت فيه قوات إنفاذ القانون تشديد إجراءاتها الأمنية بشبه جزيرة سيناء ، وتنظيم الكمائن الثابتة والدوريات المتحركة لضبط العناصر المشتبه بها ومنع تسلل العناصر الإجرامية ” لمدينة السلام ” والمناطق التى تستضيف أنشطة وفعاليات المؤتمر.