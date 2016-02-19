صور| محافظ أسوان يلتقى فرق الفنون الشعبية المشاركة بمهرجان الثقافة والفنون‎

التقى اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، اليوم الجمعة، برؤساء وممثلى فرق الفنون الشعبية لـ 7 دول مشاركة فى مهرجان أسوان الدولى الرابع للثقافة والفنون، والمقام خلال الفترة من 17 إلي 22 فبراير الحالي وهى الصين وتونس وأثيوبيا و أوغندا ورومانيا والهند واليونان، بالإضافة إلى 7 فرق مصرية هى الشرقية والحرية بالإسكندرية والأقصر والإسماعلية والعريش وأسوان وتوشكى.

وأهدى محافظ أسوان، الفرق المشاركة دروع المحافظة، مشيرًا إلى أن المهرجان يفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة وخاصة فى مجالات الثقافة والفنون وهو الذى يعكس الدور الحضارى لمصر صاحبة الـ 7 آلاف سنة من الحضارات المتعاقبة، كما أنه سيتم تلبية الدعوة للفرق الأسوانية للمشاركة فى أى مهرجانات بهذه الدول لتقوية أواصر العلاقات الأخوية معها.

من جانبه، وجه قائد الفرقة الوطنية التونسية للفنون الشعبية الشكر للمحافظة ومسئولى الثقافة والمنظمين وأيضاً لشعب مصر على إحتضانهم لهذا المهرجان ولأعضاء الفرق المشاركة بجانب تقديم التحية من تونس حكومة وشعبًا لمصر التى نرتبط بها بعلاقات أخوية لن تشوبها أى شائبة لأن الشعبين التونسى والمصرى هم أخوة ونحن نعتبر أنفسنا فى بلدنا الثانى.

فيما أعرب قائد فرقة الفنون الشعبية الصينية، عن سعادتهم بالمشاركة فى هذا المهرجان والتى تأتى ضمن ثمار فعاليات عام الثقافة المصري الصيني 2016 والذى إفتتحه الرئيسان المصرى والصيني في يناير الماضى.

كما قدم قائد فرقة أثيوبيا للفنون الشعبية شكره على حسن الإستقبال والدعوة للمشاركة في هذا المهرجان العالمى مع إتاحة الفرصة لزيارة المواقع السياحية بأسوان والتعرف من قرب على الثقافات والفنون والتراث الذى يحمل العديد من القواسم المشتركة والتشابه بين مصر وأثيوبيا .

وفى نفس السياق، أثنى قائد فرقة أوغندا للفنون الشعبية على حفاوة الترحاب والمشاركة فى هذا المهرجان وخاصة أن أوغندا يربطها بمصر حبل سرى وهو نهر النيل، موجهاً الدعوة لمشاركة الفرق الأسوانية في مهرجان النيل والذى سينظم بأوغندا في سبتمبر القادم.

كما وجهت قائدة فرقة رومانيا الدعوة لمشاركة أسوان فى مهرجان فنى يقام بغرب رومانيا فى شهر أغسطس القادم، كما لفتت قائدة فرقة اليونان إلى تجربتها الشخصية وعشقها لمصر وحرصها منذ 30 عاماً على زيارة أكثر من 30 مدينة مصرية على هامش مشاركتها في مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية وهو نفس الشعور الذى أبداه أيضًا فرقة مانيبورى الهندية للفنون الشعبية والتى تشارك حاليًا ضمن مهرجان ” أيام الهند ” بحضور السفير الهندى.

وفى ختام اللقاء قام رئيس كل فريق بتقديم هدية تذكارية لمحافظ أسوان تمثل الدولة التى يمثلها .