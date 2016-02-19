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قصف تركى مكثف على مناطق الأكراد غربى أعزاز السورية

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قصف تركى مكثف على مناطق الأكراد غربى أعزاز السورية قصف تركى مكثف على مناطق الأكراد غربى أعزاز السورية

أفادت مصادر ميدانية أن المدفعية التركية قصفت اليوم الجمعة بشكل مكثف، المناطق التى يسيطر عليها الأكراد، غربى أعزاز فى سوريا.

وأوضحت المصادر - حسبما أوردت قناة (سكاى نيوز) - أن القصف، الذى استمر طيلة ساعات الليل، وطال مطار "منج"، وامتد إلى بلدة عفرين غربى أعزاز، أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.

وكانت المدفعية التركية شنت، أمس، هجوما عنيفا على المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد فى محافظة حلب، بحسب ما ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وذكر مدير المرصد، رامى عبد الرحمن أن القصف التركى استهدف المناطق الخاضعة لقوات "سوريا الديمقراطية"، ومناطق الأكراد فى مقاطعة عفرين، التى تضم ريفى حلب الشمالى والشمالى الغربى .

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مصر 365

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