صور| محافظ سوهاج يفتتح مجسم الكرة الأرضية بمدخل كوبري أخميم‎

​افتتح الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، مجسم الكرة الأرضيه بالمدخل الشرقي لكوبري أخميم، وكذلك أعمال التجميل والتطوير من إهداء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع .

حضر الافتتاح كل من “الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج، واللواء ممدوح الملاح، نائب مدير أمن سوهاج، و اللواء ممدوح زووام، رئيس قطاع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مع لفيف من القيادات التنفيذية والتشريعية والامنية بالمحافظة.

كما تفقد المحافظة، أعمال التوسعة بالكورنيش الغربي، وكذا الأعمال الإنشائية ومدى موافقتها لاشتراطات الأمان، مشددًا على ضرورة تسليم المشروع في وقته المحدد .

بدوره، أوضح المهندس شعبان عثمان مدير قطاع المشروعات بجهاز الخدمة الوطنية بسوهاج، أنه تم الانتهاء من 60% من أعمال توسعة الكورنيش الغربي، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع قبل نهاية هذا العام .​​​