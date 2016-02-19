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مران الأهلي - عاشور يقترب من العودة

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مران الأهلي - عاشور يقترب من العودة مران الأهلي - عاشور يقترب من العودة

أكدت صحيفة ماركا الاسبانية اليوم "الجمعة" أن المواجهة الجانبية، التي شهدها لقاء نهائى كأس ملك اسبانيا ، بين الويلزى جاريث بيل والبرازيلى نيمار ، وهى مواجهة المائتي مليون يورو، حسمها جاريث بيل لصالحه.

وأشارت الصحيفة إلى أن المواجهة بين بيل ونيمار رغم أن الجميع كان يتطلع إليها بدت محبطة في الشوط الأول من اللقاء ، وسنحت أول فرصتين في اللقاء لنجم النادى الملكى غير أنه أخفق في السيطرة على الكرة في الأولى ونجح ماسكيرانو في إيقافه في الثانية التي بدت شبه هدف مؤكد.

ومن الناحية الأخرى ، أوضحت الصحيفة أن نيمار لم يقدم مايشفع له وبعدما تمكن سيرخيو راموس من التصدى له في الدقيقة 11، وبدأ في محاولته لخداع الحكم للحصول على ضربة جزاء في مسابقة للغطس وليس في مباراة نهائى الكأس لم يمنحه الحكم ركلة جزاء ولم يقدم شيئا في باقي الشوط الأول.

ونجح بيل في التعبير عن نفسه في الشوط الثانى وكانت ذروة تألقه من خلال الهدف الثاني ، حيث انطلق كالسهم ونجح في تخطى المدافع بارترا وسجل هدف الفوز للنادي الملكي.

وفى المقابل ، أضاع نيمار فرصة التعادل قبل النهاية حين سدد الكرة في القائم ليفوز ريال مدريد باللقب للمرة التاسعة عشر في تاريخه .

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