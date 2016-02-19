أرقام في الجول - تعرف على ' السرعة القصوى ' لماكينة الزمالك الهجومية

يبدو أن باسم مرسي قد استعاد ذاكرته التهديفية بقوة مع الزمالك بعد فقدانها لفترة طويلة، فمهاجم القلعة البيضاء ضل طريق الشباك 17 مباراة على التوالي في الدوري.

لكنه فجأة، سجل هدفي الزمالك في آخر مباراتين بالبطولة ليقوده للتعادل بهدف لمثله أمام وادي دجلة والفوز على أسوان بهدف دون رد.

سجل في مباراتين متتاليتين، أمر لم يحققه المهاجم الدولي منذ ثلاثيته في شباك النصر الموسم الماضي.

فسجل وقتها هدفا رائعا ضد الإسماعيلي ثم أمطر شباك النصر بثلاثة أهداف قبل لقاء القمة مباشرة أمام الأهلي.

والآن، وبعد لقاء القمة، يعود للتسجيل في مباراتين متتاليتين.

لكن، ما هو أكبر عدد من المباريات المتتالية التي زار فيها نجم الإنتاج الحربي السابق الشباك في الدوري؟

الإجابة، 4. كانت مع الزمالك.

سجل باسم 4 أهداف في 4 لقاءات متتالية الموسم الماضي كانت ضد الرجاء والمصري والأسيوطي واتحاد الشرطة على التوالي.

غاب بعدها عن التسجيل أمام الجونة ودمنهور ثم أحرز هدفا في شباك بتروجيت بالسويس.

ولم يزر باسم الشباك في الدوري في هذا العدد من المباريات المتتالية مع فريقيه السابقين بتروجيت والإنتاج الحربي.

فمع الأول سجل في مباراتين متتاليتين كانتا أمام الاتحاد والشرطة موسم 2012-2013، ومع الثاني سجل في 3 كانت أمام الاتحاد والداخلية وسموحة الموسم قبل الماضي.

الزمالك سيواجه الاتحاد السكندري الإثنين المقبل ثم يحل ضيفا على الإنتاج الحربي ثم يصطدم بالمقاولون العرب.

فهل يستمر باسم في التسجيل ليعوض اختفائه أمام المرمى الفترة الماضية؟