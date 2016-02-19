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اتحاد الكرة لـ في الجول: تلقينا الموافقة المبدئية على إقامة مباراة الأهلي والمصري على برج العرب

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اتحاد الكرة لـ في الجول: تلقينا الموافقة المبدئية على إقامة مباراة الأهلي والمصري على برج العرب اتحاد الكرة لـ في الجول: تلقينا الموافقة المبدئية على إقامة مباراة الأهلي والمصري على برج العرب

أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي للنادي الأهلي على تلقيه موافقة مبدئية من قوات الأمن لإقامة مباراة الأهلي والمصري على ملعب برج العرب.

مباراة الأهلي والمصري مؤجلة من مباريات الجولة السابعة في بطولة الدوري، إلا أن اتحاد الكرة لم يكن قد توصل لملعب إقامة اللقاء بشكل رسمي إلى الآن.

وقال سويلم في تصريحات لـ FilGoal.com: "تلقينا موافقات أمنية مبدئية لإقامة مباراة الأهلي والمصري على ملعب برج العرب".

وأتبع "لكننا لم نتلق موافقات رسمية إلى الآن، وننتظر الحصول على موافقة كتابية حتى نبلغ إدارة الناديين بملعب المباراة"

سويلم أتم "تأجيل المباراة لا يمكن أبدا، لأن معسكر اتحاد الكرة سيبدأ في 23 فبراير الجاري وجدول مباريات المسابقة مضغوطا من الأساس".

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