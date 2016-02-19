أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون -
ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي -
الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
الأخبار - مستشار وزير الصحة : 27 حالة وفاة وأكثر من 710 حالة إصابة فى حادث كنيسة مارجرجس -
بيان عاجل من وزارة الداخلية يكشف عن حقيقة حدوث تفجيرات بعدد من المحافظات غير الغربية والإسكندرية -
غلق مسجد السيد البدوي وسط تواجد أمني مكثف -
الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية -
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

اختبار طبي لعمر جابر بعد إصابته أمام أسوان

Google+ Print
اختبار طبي لعمر جابر بعد إصابته أمام أسوان اختبار طبي لعمر جابر بعد إصابته أمام أسوان

سيخضع عمر جابر مدافع الزمالك إلى اختبار طبي السبت للوقوف على مدى قدرته على اللحاق بمواجهة الاتحاد السكندري الإثنين المقبل في الدوري المصري الممتاز.

وأصيب عمر في مباراة الخميس ضد أسوان التي حسمها الزمالك بهدف دون رد وغادر الملعب بسبب شد في العضلة الخلفية.

ومنح المدرب محمد صلاح لاعبيه راحة سلبية الجمعة على أن يستأنف الفريق تدريباته السبت استعدادا لمواجهة زعيم الثغر.

وفاز الزمالك على أسوان بعد 4 مباريات متتالية لم ينتصر فيها في المسابقة التي يدافع فيها عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي.

فبعد تعادله مع سموحة وخسارته أمام الإسماعيلي والأهلي وتعثره أمام وادي دجلة (1-1) فاز الفريق على أسوان في الجولة الـ19.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع