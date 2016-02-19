اختبار طبي لعمر جابر بعد إصابته أمام أسوان

سيخضع عمر جابر مدافع الزمالك إلى اختبار طبي السبت للوقوف على مدى قدرته على اللحاق بمواجهة الاتحاد السكندري الإثنين المقبل في الدوري المصري الممتاز.

وأصيب عمر في مباراة الخميس ضد أسوان التي حسمها الزمالك بهدف دون رد وغادر الملعب بسبب شد في العضلة الخلفية.

ومنح المدرب محمد صلاح لاعبيه راحة سلبية الجمعة على أن يستأنف الفريق تدريباته السبت استعدادا لمواجهة زعيم الثغر.

وفاز الزمالك على أسوان بعد 4 مباريات متتالية لم ينتصر فيها في المسابقة التي يدافع فيها عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي.

فبعد تعادله مع سموحة وخسارته أمام الإسماعيلي والأهلي وتعثره أمام وادي دجلة (1-1) فاز الفريق على أسوان في الجولة الـ19.