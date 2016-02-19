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مران الأهلي - عاشور يقترب من العودة

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مران الأهلي - عاشور يقترب من العودة مران الأهلي - عاشور يقترب من العودة

صرح خالد محمود طبيب الأهلي أن لاعب الفريق حسام عاشور تحسنت حالته وقد يشارك في اللقاء المقبل أمام المصري في الدوري المصري الممتاز.

وغاب عاشور عن مباراتي الفريق الأخيرتين أمام طلائع الجيش وغزل المحلة بسبب الإصابة.

وقال محمود للصحفيين إن عاشور سيخضع لفحص طبي وأن حالته تحسنت عن الأول كثيرا وقد يشارك أمام الفريق البورسعيدي.

وأوضح محمود أن عبد الله السعيد خضع لجلسة علاجية لمعاناته من كدمة في وجه القدم وسيشارك السبت في المران الجماعي.

وصرح أن شريف إكرامي يعاني من شد في العضلة الخلفية قد يكون من الدرجة الأولى، وسيجري اللاعب آشعة على قدمه.

وأكد الطبيب أن الكدمة التي تعرض لها حسين السيد في مران الجمعة خفيفة في الكاحل ولن تعيقه عن التدريبات الجماعية.

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