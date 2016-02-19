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مصرع سائق بصعق كهربائى أثناء تركيبه موتور مياه بالمنوفية

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مصرع سائق بصعق كهربائى أثناء تركيبه موتور مياه بالمنوفية مصرع سائق بصعق كهربائى أثناء تركيبه موتور مياه بالمنوفية

أرشيفية

لقى سائق مصرعه صعقا بالكهرباء بقرية جروان بمركز الباجور فى محافظة المنوفية، اليوم الجمعة، أثناء تركيبه موتور مياه بمنزله.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مستشفى الباجور العام بوصول عبدالله عبدالكريم جاد الله 35 سنة سائق ومقيم قرية جروان جثة هامدة  متأثراً بإصابته صعق كهربائي .

وبالإنتقال والفحص وسؤال شقيقه اكد بأنه أثناء قيام شقيقه بتركيب بعض مستلزمات السباكة بمنزلهم  حدث ماس كهربائي من موتور المياه مما أدي إلي إصابته ووفاته ولم يتهم أحد ونفي الشبهة الجناية .

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 972 إداري مركز الباجور  لسنة 2016، بالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة .

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