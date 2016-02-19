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رويترز: مقتل 40 شخصا فى ضربة جوية استهدفت مدينة صبراتة الليبية

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رويترز: مقتل 40 شخصا فى ضربة جوية استهدفت مدينة صبراتة الليبية رويترز: مقتل 40 شخصا فى ضربة جوية استهدفت مدينة صبراتة الليبية

>قال رئيس بلدية صبراتة الليبية إن طائرات مجهولة نفذت ضربات جوية فى وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة بمدينة صبراتة فى غرب البلاد بما أسفر عن مقتل 40 شخصا.

وقال رئيس بلدية صبراتة حسين الذوادى لرويترز إن الطائرات نفذت القصف فى الساعة 3.30 صباحا بالتوقيت المحلى فأصابت مبنى بمنطقة قصر تليل حيث يعيش بعض العمال الأجانب. وأضاف أن 41 شخصا قتلوا وأصيب ستة.

ولم يتسن التأكد على الفور من عدد القتلى من مسئولين آخرين، وتقع صبراتة قرب الحدود التونسية وهى واحدة من المناطق التى يقول مسئولون غربيون إن متشددى داعش لهم وجود بها فى إطار توسعهم فى ليبيا.
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