لو غاوى تحتفظ بالحاجات القديمة.. 5 علامات لو ظهرت عليك روح لطبيب نفسى

البعض لا يملكون جرأة التخلص من أغراضهم القديمة ويصرون على الاحتفاظ بها رغم عدم حاجتهم لها وهؤلاء مصابون وفق ما نشر الموقع الهندى "The Health Site"، بمرض سلوك الجمع القهرى للأشياء.

ويسلط الدكتور كونجال شاه الطبيب النفسى، الضوء على 5 علامات تدل على أنك مصاب بسلوك الجمع القهرى للأشياء أو ما يسمى بـ"الشخص المكتنز"، ويجب أن تزور الطبيب النفسى وهذه العلامات هى:

- لا يستطيع أخذ قرار بالتخلص من أشياء: كما يشعر الشخص بالتوتر العاطفى عندما يطلب أحد منه التخلص من أى شىء.

>- العزلة: يعيش المصابون بسلوك الجمع القهرى للأشياء بمفردهم فترة من الزمن.

>- عدم شعورك بالأمان: إذا تخلص شخص من مجموعتك المحتفظ بها أو اى منها.

>- الصعوبة فى التقدم :المكتنزون يصعب عليهم فعل أشياء جديدة فى حياتهم، لأنهم متمسكون بالماضى.

>- الشعور بالسيطرة: الشخص عندما يجمع الأشياء ولا يسمح لأحد بالاقتراب منها، يشعر بقدرته على السيطرة.

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