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متسيبهوش مقلبظ..نظام غذائى هيخسس طفلك من غير ما يتعب ولا يضعف

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متسيبهوش مقلبظ..نظام غذائى هيخسس طفلك من غير ما يتعب ولا يضعف متسيبهوش مقلبظ..نظام غذائى هيخسس طفلك من غير ما يتعب ولا يضعف
تخطئ الكثير من الأمهات فى التعامل مع طفلها، المصاب بزيادة فى الوزن، وهذا الخطأ ناتج عن خوفها من إخضاع الطفل لنظام غذائى قد يصيبه بالضعف العام، ويجعل وجهه وشكله شاحبا.

وتوضح الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، أن السمنة هى الخطر الأكبر على الأطفال رغم أن كثير من الأمهات يفضلن بدانة أطفالهن، لأن الزيادة فى الوزن خطر على صحتهم، على المديين البعيد والقريب.

وتنصح د.صفاء الأمهات بإتباع نظام غذائى مع أطفالهن لا يسبب لهم ضعفا ولا شحوبا ويشمل:

فى وجبة الإفطار:

• شريحتان من التوست البنى
>• بيضه مسلوقة أو شريحة من الجبن خالى الدسم
>• كوب لبن كامل خالى الدسم

أو وجبة بديلة تتضمن :

5 ملاعق من الكورن فليكس"حبوب الذرة + كوب لبن خال الدسم"
>وبعد الإفطار بساعتين كاملتين يتناول الطفل ثمرة من الفاكهة.

وفى وجبة الغداء:

• 5 معالق كبيرة من المكرونة المحببة للطفل أو 4 ملاعق من الأرز .
>• ربع فرخة مشوية او مسلوقة حسب رغبته ويستحسن أن يكون صدر الفرخة.
>• طبق كامل من الخضار السوتيه وزينيه جيدا
>أو وجبة بديلة تشمل علبة تونة مصفاة من الزيت عليه خل وليمون وبعض الخضروات لتلوين الطبق مع شريحتين من التوست البنى وطبق كبير من السلاطة بحيث تكون ألوانه براقة.

ويمكن أن تتكون وجبة الغداء من 4 أصابع كفتة مشوية و 2 شريحة من التوست وطبق متوسط من الخضار"نى فى نى" أو سوتيه.

وفى وجبة العشاء :

شريحة من التوست
>قطعه من الجبن الشيدر مع كوب من العصير المفضل له
>ويمكن أن يكون العشاء عبارة عن 2 علبة من الزبادى + كوب من العصير المفضل أو"كوب لبن خالى الدسم مع 4 بسكوتات مفضله للطفل"

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مصر 365