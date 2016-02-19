آخر علاجات السكر.. "معدة معدلة وراثيا" تفرز الأنسولين للقضاء على المرض

يعد السكر من أخطر الأمراض المزمنة على مستوى العالم، حيث يصيب أكثر من 400 مليون شخص، وله مضاعفات صحية كثيرة على الكلى والعيون والأعصاب والقلب.

وتمكن مؤخرًا فريق من العلماء بجامعة هارفارد الأمريكية من التوصل إلى اكتشاف جديد ومثير قد يساهم فى علاج مرض السكر من النوع الأول، والذى يصيب الأطفال بنسبة أكبر، وتدمر فيه خلايا البنكرياس تماما، ولا يستطيع إفراز هرمون الأنسولين.

وبعد إجراء مجموعة من التجارب على الفئران، استطاع العلماء تحويل الخلايا الجذعية فى منطقة معينة بالمعدة إلى خلايا من نوع بيتا تفرز الأنسولين، وذلك بعد إضافة 3 جينات لخلايا المعدة وتعديلها باستخدام الهندسة الوراثية.

واكتشف الباحثون أن الخلايا المبطنة لمنطقة معينة فى المعدة تعرف باسم "بوابة المعدة pylorus region"، تصل بين المعدة والأمعاء الدقيقة، وتعد هى الاختيار الأمثل لتكوين خلايا تعوض عجز البنكرياس عن القيام بوظيفته، وكشفت النتائج أن هذا الجزء من المعدة يساهم فى إفراز أكبر قدر من هرمون الأنسولين وكما تنخفض مستويات السكر فى الدم بفاعلية أكبر.

وأضاف الباحثون أن زراعة هذا الجزء من المعدة المعدلة وراثيا فى جسم مرضى السكر قد يساهم فى علاج المرض المزمن نهائيًا، وهذا ما ستكشف عنه الأبحاث القادمة.

ونشرت هذه النتائج مؤخرًا بالمجلة الطبية "Cell Stem Cell"، وكما نشرت مؤخرًا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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