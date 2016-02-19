محافظ الفيوم: مستشفى يوسف الصديق المركزى يدخل الخدمة خلال أيام

أكد المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، أن المحافظة تسعى بخطوات جادة لإعادة الحياة للمنشآت الصحية المتوقفة عن العمل، مثل مستشفى يوسف الصديق المركزى الذى تم بناؤه فى 2006 على مساحة ألفى متر مربع بارتفاع 5 طوابق ولم يتم تشغيله حتى الآن بسبب عدم وجود أجهزة طبية.

وأضاف المحافظ، فى تصريحات صحفية، أنه يجرى حالياً إعداد الدراسات لاستغلال المستشفى الاستغلال الأمثل، وتوفير التجهيزات الطبية اللازمة له حتى تدخل حيز الخدمة خلال الأيام القليلة المقبلة، الأمر الذى يسهم فى تخفيف المعاناة عن كاهل المرضى من أبناء مركز يوسف الصديق.

وأشار محافظ الفيوم إلى حرص المحافظة على التواصل مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى فى إطار خطتها للنهوض بقطاع الصحة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.