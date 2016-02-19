تعيين هيثم الفيل ومحمد خفاجى وكيلين لـ"حاسبات ومعلومات" الفيوم

أصدر الدكتور خالد حمزة، رئيس جامعة الفيوم، قراراً بتولى الدكتور هيثم الفيل وكيلا لكلية الحاسبات والمعلومات لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد خفاجى وكيلا للكلية لشؤن البيئة.

وكان الدكتور هيثم الفيل يشغل منصب المدير التنفيذى للمعلومات بجامعة الفيوم، كما شغل منصب مدير مشروع تسويق خدمات تكنولوجيا المعلومات بمشروع تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات بوزارة التعليم العالى، وهو عضو اللجنة القومية لتكنولوجيا المعلومات بوزارة التعليم العالى، والمسؤولة عن رسم السياسات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات للجامعات المصرية ومتابعة تنفيذها.

كما عمل الفيل أستاذا زائرا لمدة عام بجامعة فراى برلين، التى تعتبر واحدة من أهم الجامعات الألمانية،

>أما الدكتور محمد خفاجى فهو أول أستاذ جامعى يحصل على منحة لتدريب القيادات بالشرق الأوسط.