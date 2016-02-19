مصرع 7 وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة ببني سويف‎

لقي 7 أشخاص مصرعهم، اليوم الجمعة، وأصيب 4 أخرين في حادث إنقلاب سيارة على طريق الواسطي ببني سويف .

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من مستشفي الواسطي المركزي يفيد بوصول “محمد مصطفي عوض 30 عام متوفي وأحمد علي يونس 34 سنة متوفي وشعبان علي فتحي متوفي ، مصطفي عبداللطيف 26 عام متوفي ، عمرو أسعد شرقاني متوفي ، زكريا محمد عبداللطيف متوفي وجثة مجهولة لم يتم التعرف عليها.

كما أصيب كل من “هاني عبدالله خلف، محمد شعبان منصور، مصطفي أحمد، أحمد مصطفي”، في حادث إنقلاب سيارة بطريق الواسطي بني سويف أثناء قدومهم من القاهرة إلي بني سويف.