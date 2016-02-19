صور| تشييع جثمان «قتيل الدرب الأحمر» من مسجد السيدة نفيسة

شارك المئات من أهالي منطقة الدرب الأحمر، منذ قليل، في تشييع جنازة قتيل الدرب الأحمر محمد عادل الشهير بـ”دربكة”، من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الجمعة، والذى لقى مصرعه على يد رقيب شرطة أمام مديرية أمن القاهرة.

وردد الأهالي عدد من الهتافات منها “لا إله إلا الله محمد رسول الله”، وناشدوا المسئولين بالقصاص من قاتل سائق السيارة “دربكة”.

وكانت منطقة الدرب الأحمر شهدت، مساء أمس الخميس، تجمهر عدد من أهالي المنطقة أمام مديرية أمن القاهرة بشارع بورسعيد في باب الخلق، عقب قيام أمين شرطة بإطلاق النار على سائق بسبب الخلاف على الأجرة، ما أدى إلى مصرع السائق فى الحال.

المراسل – عمر جمال