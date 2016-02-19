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أهالي شعم يرفعون علم الدولة لروح الشهيد عبد الله الشامسي

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أهالي شعم يرفعون علم الدولة لروح الشهيد عبد الله الشامسي أهالي شعم يرفعون علم الدولة لروح الشهيد عبد الله الشامسي

كمبادرة وطنية ستقام عصر اليوم بمنطقة شعم التابعة لإمارة رأس الخيمة عند ساحة العلم المقامة بالقرب من خيمة العزاء مراسيم رفع العلم على روح شهيد الوطن عبدالله جمعة الشامسي وذلك اهداء إلى روحه الطاهرة والمقدمة من أشقائه وشقيقاته. بحضور الجيش وعدد من أعيان المنطقة والمواطنين.

وتتضمن المبادرة أداء القسم والنشيد الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة لتعزير روح الانتماء للوطن وإلى قادته.

وناشد ذوو الشهيد الجميع من أبناء الوطن المشاركة الوطنية من أجل إثبات الحب والولاء الخالص لهذا الوطن الغالي وبأن اولادنا وأرواحنا فداء لأرضه الطاهرة.
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