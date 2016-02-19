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العربية: مقتل 41 شخصًا في قصف«مجهول» لتجمعات داعش في ليبيا

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العربية: مقتل 41 شخصًا في قصف«مجهول» لتجمعات داعش في ليبيا العربية: مقتل 41 شخصًا في قصف«مجهول» لتجمعات داعش في ليبيا

داعش

نقلت قناة “العربية” عن مصادر لها، أن طيرانًا مجهولا يقصف معسكر تدريب لمجموعات تتبع تنظيم “داعش” في صبراتة غرب طرابلس، في ليبيا اليوم الجمعة.
> وبحسب “العربية” قال عميد بلدية صبراتة (70 كلم غرب طرابلس) حسين الذوادي لوكالة “فرانس برس”: “استهدفت طائرة مجهولة منزلا في صبراتة ما أدى إلى مقتل 41 شخصاً” كانوا داخل المنزل، مضيفاً أن الغالبية العظمى من القتلى “تونسيون يرجح أنهم ينتمون الى تنظيم داعش”.
> وأوضح الدوادي في حديث منفصل مع “رويترز” إن الطائرات نفذت القصف في الساعة 3:30 صباحا بالتوقيت المحلي فأصابت مبنى بمنطقة قصر تليل حيث يعيش بعض العمال الأجانب. وأضاف أن 41 شخصا قتلوا وأصيب ستة.
> وتقع صبراتة قرب الحدود التونسية وهي واحدة من المناطق التي يقول مسؤولون غربيون إن متشددي “داعش” لهم وجود بها في إطار توسعهم في ليبيا.

فيما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤول غربي لم تنشر اسمه القول إن طائرات حربية أميركية قصفت معسكرا لتنظيم “داعش” في ليبيا في وقت مبكر اليوم الجمعة، مستهدفةً متشددا تونسيا بارزا له صلات بهجومين كبيرين في تونس العام الماضي.

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