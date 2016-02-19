أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون -
ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي -
الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
الأخبار - مستشار وزير الصحة : 27 حالة وفاة وأكثر من 710 حالة إصابة فى حادث كنيسة مارجرجس -
بيان عاجل من وزارة الداخلية يكشف عن حقيقة حدوث تفجيرات بعدد من المحافظات غير الغربية والإسكندرية -
غلق مسجد السيد البدوي وسط تواجد أمني مكثف -
الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية -
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الأمن العام يضبط 24 ألف هارب من أحكام و87 قطعة سلاح نارى خلال 24 ساعة

Google+ Print
الأمن العام يضبط 24 ألف هارب من أحكام و87 قطعة سلاح نارى خلال 24 ساعة الأمن العام يضبط 24 ألف هارب من أحكام و87 قطعة سلاح نارى خلال 24 ساعة
وجه قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، وقوات الأمن المركزى، حملات أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون.

أسفرت الحملات الأمنية، التى أشرف عليها اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، خلال 24 ساعة، عن ضبط 87 قطعة سلاح نارى، و169 قطعة سلاح أبيض، وضبط 240 قضية مخدرات، و4 تشكيلات عصابية، و3 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و63 هاربين من أحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، وتنفيذ 24136 حكما قضائيا متنوعا، وإعادة 19 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 525 دراجة نارية مخالفة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365