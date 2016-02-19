الأمن العام يضبط 24 ألف هارب من أحكام و87 قطعة سلاح نارى خلال 24 ساعة

وجه قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، وقوات الأمن المركزى، حملات أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون.

أسفرت الحملات الأمنية، التى أشرف عليها اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، خلال 24 ساعة، عن ضبط 87 قطعة سلاح نارى، و169 قطعة سلاح أبيض، وضبط 240 قضية مخدرات، و4 تشكيلات عصابية، و3 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و63 هاربين من أحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، وتنفيذ 24136 حكما قضائيا متنوعا، وإعادة 19 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 525 دراجة نارية مخالفة.

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