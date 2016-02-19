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ضبط 400 كرتونة سجائر مجهولة المصدر ومهربة من الجمارك بالسويس

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ضبط 400 كرتونة سجائر مجهولة المصدر ومهربة من الجمارك بالسويس ضبط 400 كرتونة سجائر مجهولة المصدر ومهربة من الجمارك بالسويس
تمكنت مباحث بالسويس برئاسة العقيد يوسف حمدين، من ضبط 400 كرتونة سجائر مجهولة المصدر، مهربة من الجمرك، قبل بيعها إلى منافذ البيع بالمحافظة.

كان العقيد يوسف حمدين، رئيس مباحث التموين بالسويس، قد تلقى إخطارا يفيد بقيام مجموعة أشخاص بدخول كميات كبيرة من السجائر المجهولة المصدر مهربة من الجمرك.

على الفور تمكن رجال الشرطة ومفتشى التموين بقيادة هانى غلاب، كبير مفتشى التموين، وخالد شحات ومحمد عبد الوهاب، مفتش قسم، من ضبط سيارة نقل على متنها 400 كرتونة سجائر مجهولة المصدر، حيث تم ضبط السائق وتحرير محضر بالواقعة.

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مصر 365

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