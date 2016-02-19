ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المتاجر

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المتاجر.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة محرم بك، تفيد قيام كل من "إبراهيم.م" - 20 سنة بدون عمل مقيم علم الروم – محافظة مطروح و"إسلام. م" - 31 سنة بدون عمل مقيم دائرة قسم شرطة أول الرمل، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المتاجر، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما واعترفا بارتكاب حادث القضية جنح قسم شرطة محرم بك عن بلاغ محمود م محروس بسرقة عدد "2" جهاز تكييف وجهاز شفاط من داخل محله – الكائن بدائرة القسم.

تم ضبط المسروقات بإرشاد المتهمين، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيق.