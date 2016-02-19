أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون -
ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي -
الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
الأخبار - مستشار وزير الصحة : 27 حالة وفاة وأكثر من 710 حالة إصابة فى حادث كنيسة مارجرجس -
بيان عاجل من وزارة الداخلية يكشف عن حقيقة حدوث تفجيرات بعدد من المحافظات غير الغربية والإسكندرية -
غلق مسجد السيد البدوي وسط تواجد أمني مكثف -
الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية -
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«الداخلية»: توقيع الكشف الطبي على نزلاء سجني المرج العمومي

Google+ Print
«الداخلية»: توقيع الكشف الطبي على نزلاء سجني المرج العمومي «الداخلية»: توقيع الكشف الطبي على نزلاء سجني المرج العمومي

وزارة الداخلية

وجه قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية،  قافلة طبية برئاسة  اللواء طبيب نائب مدير مستشفى الشرطة بمدينة نصر ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى “سجن المرج العمومي”، وبالاشتراك مع أطباء السجن وقعوا  الكشف الطبي على جميع النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لعدد  ”210 سجينًا”.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية، على الصحة الرسميةة بـ”فيسبوك” اليوم الجمعة، أن توجيه القافلة جاء حرصاً من وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان ، وتوجيه القوافل الطبية للسجون العمومية لتوقيع الكشف الطبى على المسجونين وتقديم الخدمات الطبية لهم.

وأضاف البيان أن  وزارة الداخلية توالي جهودها في استمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون والمحجوزين بالأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا