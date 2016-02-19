«الداخلية»: توقيع الكشف الطبي على نزلاء سجني المرج العمومي

وجه قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، قافلة طبية برئاسة اللواء طبيب نائب مدير مستشفى الشرطة بمدينة نصر ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى “سجن المرج العمومي”، وبالاشتراك مع أطباء السجن وقعوا الكشف الطبي على جميع النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لعدد ”210 سجينًا”.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية، على الصحة الرسميةة بـ”فيسبوك” اليوم الجمعة، أن توجيه القافلة جاء حرصاً من وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان ، وتوجيه القوافل الطبية للسجون العمومية لتوقيع الكشف الطبى على المسجونين وتقديم الخدمات الطبية لهم.

وأضاف البيان أن وزارة الداخلية توالي جهودها في استمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون والمحجوزين بالأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.