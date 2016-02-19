لمكافحة «زيكا».. البابا فرنسيس : الإجهاض «جريمة» لكن وسائل منع الحمل «ليست شراً»

جدد البابا فرنسيس في تصريحات أدلى بها داخل الطائرة خلال رحلة العودة من المكسيك، تأكيده أن الإجهاض “جريمة”، غير أنه لفت الى أن اعتماد وسائل منع الحمل “ليس شراً مطلقا” في حالات استثنائية، وذلك رداً على سؤال عن سبل مكافحة وباء زيكا.

وقال البابا فرنسيس للصحافيين: “الإجهاض ليس من السيئات الصغرى، بل هو جريمة، في حين أن تفادي الحمل ليس شراً مطلقاً”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

ومع التمييز بين الاجهاض واستخدام وسائل منع الحمل، ذكر الحبر الأعظم بأن البابا بولس السادس الذي امتدت حبريته بين سنتي 1963 و1978، سمح لراهبات في الكونغو باعتماد وسائل منع الحمل، لأنهن تعرضن للاغتصاب من جانب عسكريين.

وقال البابا فرنسيس: “يجب عدم المزج بين السوء الناجم عن تفادي الحمل والإجهاض، الإجهاض ليس مشكلة لاهوتية بل هو مشكلة بشرية وطبية، يتم قتل إنسان لإنقاذ آخر، هذا شر بحد ذاته، ليس شراً دينياً بل شر بشري”.

وأضاف في تصريحات بشأن فيروس زيكا “في المقابل، تفادي الحمل ليس شراً مطلقاً، وفي الحالات التي تطرقت إليها عن البابا بولس السادس، كان الأمر واضحاً، لذا أحض أيضاً الأطباء على بذل قصارى جهدهم لإيجاد لقاحات”.

وطلبت الأمم المتحدة مطلع الشهر الجاري من البلدان المتضررة جراء تفشي وباء زيكا المشتبه في تسببه تشوهات خلقية لدى الأجنة، السماح للنساء باعتماد وسائل منع الحمل وبالإجهاض.

وتوجهت المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة بهذه الدعوة خصوصاً إلى دول أمريكا اللاتينية التي يمنع عدد كبير منها الإجهاض وحبوب منع الحمل، ودعا بعضها النساء إلى تفادي الحمل، بسبب خطر الإصابة بفيروس زيكا.