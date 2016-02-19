غدا .. الليثي يتبنى المواهب المصرية

كتبت – إنجي لطفي

يواصل الإعلامى عمرو الليثى فى حلقة غداً السبت من برنامج “بوضوح” عرض مجموعة من الفيديوهات لعدد من المواهب فى مختلف المجالات والتى تم ارسالها عبر موقع التواصل الاجتماعى للبرنامج، وكان الليثى قد أطلق مبادرة لدعم المواهب وتبنى موهبتهم، لكل من يمتلك موهبة ادبية او فنية اور ياضية .. وغيرها من المجالات مثل ” كتابة الشعر أو الكوميديا الساخرة أو من كان لديه أي نوع من الفيديوهات المتميزة ” إلى تقديمها الي البرنامج.

يذاع برنامج بوضوح غداً السبت 20 فبراير فى الساعة العاشرة مساءً على شاشة الحياة الأولى.