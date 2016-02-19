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عبد الحفيظ: عقوبات مالية بانتظار اللاعبين.. ومباراة المحلة درس يجب أن يتعلموا منه

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عبد الحفيظ: عقوبات مالية بانتظار اللاعبين.. ومباراة المحلة درس يجب أن يتعلموا منه عبد الحفيظ: عقوبات مالية بانتظار اللاعبين.. ومباراة المحلة درس يجب أن يتعلموا منه

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أنه سيفرض عقوبات مالية على اللاعبين بعد التعادل مع غزل المحلة.

وتعادل الأهلي مع نظيره غزل المحلة بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للصحفيين عقب مران اليوم الجمعة: "سنفرض عقوبات مالية على اللاعبين حسب اللائحة، وهي خصم مكافأة 3 مباريات فوز".

عبد الحفيظ أتبع "حديثي أمس كان لمصلحة كرة القدم المصرية، ويجب أن تمتنع الفرق عن تلك الطريقة في لعب كرة القدم".

وكان سيد عبد الحفيظ قد اتهم لاعبو غزل المحلة بإضاعة الوقت عن عمد في مباراة أمس. "طالع التفاصيل"

عبد الحفيظ أتبع "يجب أن تكون مباراة المحلة درس للاعبين كي لا يستهينوا بأي خصم مرة أخرى، ونتوقف عن نزيف النقاط".

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