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زيزو يكشف.. ماذا قال للاعبين عقب التعادل مع المحلة

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زيزو يكشف.. ماذا قال للاعبين عقب التعادل مع المحلة زيزو يكشف.. ماذا قال للاعبين عقب التعادل مع المحلة

كشف عبد العزيز عبد الشافي مدرب الأهلي تفاصيل حديثه مع اللاعبين قبل مران الجمعة الذي تناول فيه أخطاء مباراة غزل المحلة الخميس في الدوري المصري الممتاز.

وقال زيزو للصحفيين عقب تعادل الأهلي بهدف لمثله مع المحلة:"طالبت اللاعبين بالتركيز وعدم إهدار الفرص السهلة".

وأضاف "قلت لهم يجب أن تبتعدوا عن التوتر، وأن تتمسكوا بصدارة البطولة وتتجنبوا ارتكاب الأخطاء المتكررة".

وأردف "مباراة المصري المقبلة ستكون صعبة للغاية، بدأت الإعداد لها من اليوم".

وأتم "لم أحدد موعد سفرنا في ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة لموعد ومكان المباراة".

ومن المفترض أن يواجه الأهلي فريق المصري الأسبوع المقبل لكن لم يستقر اتحاد الكرة حتى الآن على مكان إقامة المباراة.

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