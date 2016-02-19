عناوين السياحة في "روما" الإيطالية

بعد أن تابع عشاق الكرة بالسعودية مباراة قوية، أخيراً، بين فريقي "روما" و"ريال مدريد" في ملعب "الأولمبيكو" بـ"روما"، ما رأيك في التعرف إلى عناوين السياحة في العاصمة الإيطالية؟

- متحف "إكسبلورا": يقع في "سبازيو فلامينيو"، بالقرب من ساحة "ديل بوبولو". ان العنوان المذكور مناسب لـ"السياحة العائلية"، حيث يُمكن للأطفال التعرف إلى معلومات عدة متصلة بالبيئة والاتصالات والاقتصاد والتكنولوجيا الجديدة، تحت إشراف المرشدين. يهدف "إكسبلورا" إلى تشجيع التعليم من خلال الأنشطة والألعاب والتنشئة الاجتماعية، لأنّ شعاره هو "التعلّم بالممارسة".

عناوين السياحة في "سويسرا"

- "نافورة تريفي": شيدها المعماري نيكولا سالفي، وتمّمها بياترو براشي. يبرز في وسط النافورة تمثال "نيبتون" الذي يقف على عربة يجرّها حصانان. هناك، ثمة تقليد يقضي بأن يقوم السائح برمي قطعة من النقود المعدنيّة في الماء، قبل التمني! علماً أنه يتمّ جمع هذه النقود أسبوعيّاً، لصالح صندوق خاصّ بـ"الصليب الأحمر الدوليّ".

يفتح المتحف أبوابه طوال أيّام الأسبوع، من العاشرة صباحاً حتى الخامسة بعد الظهر.

*رسم الدخول: 3.88 دولارات أمريكية للأطفال الذين تراوح أعمارهم ما بين سنة وثلاث سنوات، و9 دولارات أمريكية لمن تخطوا 7 سنوات.

- حدائق فيللا "بورغيزي": هي الحدائق الأقدم والأكبر في إيطاليا، فقد بنيت سنة 1953 وفق النمط الإنجليزي، على مساحة 69.677 متراً مربّعاً. ويحلو فيها المشي والقيام بجولات درّاجة. وفيها، بحيرة ونوافير ومتاحف، ما يفسر تسميتها بـ"حدائق المتاحف". ولعلّ الأكثر شهرة في هذا المجال هو "غاليريا بورغيزي"، الذي يضمّ مجموعة من المنحوتات واللوحات العائدة إلى القرنين التاسع عشر والعشرين، بريشة تشكيليين إيطاليين.

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