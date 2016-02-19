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رئيس "مياه القناة" يتابع صيانة شبكات مدينة المستقبل فى الإسماعيلية

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رئيس "مياه القناة" يتابع صيانة شبكات مدينة المستقبل فى الإسماعيلية رئيس "مياه القناة" يتابع صيانة شبكات مدينة المستقبل فى الإسماعيلية
قال عادل عبد المنعم مدير الإعلام والعلاقات العامة بشركة مياه القناة، إن المهندس على حسين رئيس شركة محافظات القناه لمياه الشرب والصرف الصحى، تابع الأعمال التى تتم بمدينة المستقبل فى الإسماعيلية لإنهاء مشكلات الصرف الصحى، ومنها حل مشكلة شارع مدرسة 25 يناير الإعدادية، حيث تم تغيير الوصلة الموجودة بين مطبقين، والتى كانت تتسبب فى طفح المياه أمام المدرسة وبجوار العمارات، وتم الانتهاء من كافة الأعمال بالمنطقة.

وأشار عبد المنعم إلى أنة تم إنهاء مشكلة طفح مياه الصرف عند المدرسة الإعدادية بجوار المطافئ، و تم التعامل مع انسداد فى الخط نتيجة السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين، وتم سحب المياه وتسليك الخط، و جارى العمل بمنطقه شارع بنك لتغيير الوصلة، وسوف يتم الانتهاء من الأعمال يوم الاثنين القادم، وبالنسبة لمساكن إيجيكو تم تكليف مقاول الصيانة بعمل أببار التكثيف لتغيير الوصلة الفرعية.

صيانة شبكات مدينة المستقبل فى الإسماعيلية (1)

صيانة شبكات مدينة المستقبل فى الإسماعيلية (2)

صيانة شبكات مدينة المستقبل فى الإسماعيلية (3)

صيانة شبكات مدينة المستقبل فى الإسماعيلية (4)
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