ضبط عاطل يستغل الأحداث فى التسول وجمع القمامة ويهتك عرضهم بالإسكندرية

تمكن ضباط قسم رعاية الأحداث بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط "مصطفى. م "- 21 سنة عاطل مقيم دار السلام - محافظة القاهرة لقيامه باستغلال الأحداث كل من "حسن .ر" - 12سنة مقيم المحلة الكبرى محافظة الغربية و"محمود. ا"- 11سنة مقيم طنطا محافظة الغربية و"أحمد .م"- 15 سنة مقيم دائرة قسم شرطة ثان الرمل.

واستخدامهم فى التسول وجمع القمامة عقب قيامه باستدراجهم وهتك عرضهم وذلك أثناء تواجدهم بشاطئ سيدى بشر دائرة قسم شرطة أول المنتزه.

وبسؤال المجنى عليهم أيدوا ما جاء بالفحص وبمواجهته اعترف وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول المنتزه، وجار العرض على النيابة.