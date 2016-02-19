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بالفيديو.. أهالى ضحية الدرب الأحمر: عايزين حق "دربكة" بالقانون

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بالفيديو.. أهالى ضحية الدرب الأحمر: عايزين حق "دربكة" بالقانون بالفيديو.. أهالى ضحية الدرب الأحمر: عايزين حق "دربكة" بالقانون
وجه عدد أهالى سائق السيارة، الذى لقى مصرعه على يد رقيب شرطة بمنطقة الدرب الأحمر، رسالة إلى المسئولين قائلين، "دم دربكة فى رقبتكم وإحنا عاوزين حقه بالعدل والقانون"، وأضافت عدد من السيدات، "إحنا عايزين الدولة تاخد حقنا وحق ولادنا".

وكانت منطقة الدرب الأحمر شهدت أمس أحداثا مؤسفة عقب قيام رقيب شرطة بإطلاق النار على سائق بسبب الخلاف على الأجرة ما أدى إلى مصرعه فى الحال .

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