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ننشر أسماء 7 قتلى و8 مصابين فى حادث تصادم طريق الفيوم الصحراوى

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ننشر أسماء 7 قتلى و8 مصابين فى حادث تصادم طريق الفيوم الصحراوى ننشر أسماء 7 قتلى و8 مصابين فى حادث تصادم طريق الفيوم الصحراوى
لقى 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 8 آخرين، فى حادث انقلاب سيارة أجرة على الطريق الصحراوى الغربى، فى المنطقة الواقعة بين مركزى الواسطى التابع لمحافظة بنى سويف ومركز طامية التابع لمحافظة الفيوم.

واستقبلت مستشفى الواسطى المركزى جثث سبع متوفين وهم: مصطفى عبد اللطيف إبراهيم "25 سنة"ـ عامل، ومحمد مصطفى عوض "32 سنة" ـ عامل، وأحمد على يونس "20 سنة" ـ عامل، وشعبان على فتحى "35 سنة" عامل، وعمرو أسعد شلقامى "26 سنة" ـ عامل، وزكريا يحى عبد الله "25 سنة" ـ عامل)، وجميعهم من مركز أهناسيا غرب بنى سويف، فضلاً عن جثة مجهولة الهوية وجار التعرف عليها.

كما استقبلت المستشفى 4 مصابين، وهم: هانى عبد الله خلف "20 سنة"، ومحمد رمضان منصور "35 سنة"، ومصطفى محمد مصطفى "26 سنة"، وخالد مصطفى عوض "30 سنة". كما نقلت سيارات الإسعاف 4 مصابين أخرين لمستشفى طامية المركزى بمحافظة الفيوم.


>- مصرع 7 وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بطريق الفيوم

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