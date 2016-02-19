ننشر أسماء 7 قتلى و8 مصابين فى حادث تصادم طريق الفيوم الصحراوى

لقى 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 8 آخرين، فى حادث انقلاب سيارة أجرة على الطريق الصحراوى الغربى، فى المنطقة الواقعة بين مركزى الواسطى التابع لمحافظة بنى سويف ومركز طامية التابع لمحافظة الفيوم.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- مصرع 7 وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بطريق الفيوم
واستقبلت مستشفى الواسطى المركزى جثث سبع متوفين وهم: مصطفى عبد اللطيف إبراهيم "25 سنة"ـ عامل، ومحمد مصطفى عوض "32 سنة" ـ عامل، وأحمد على يونس "20 سنة" ـ عامل، وشعبان على فتحى "35 سنة" عامل، وعمرو أسعد شلقامى "26 سنة" ـ عامل، وزكريا يحى عبد الله "25 سنة" ـ عامل)، وجميعهم من مركز أهناسيا غرب بنى سويف، فضلاً عن جثة مجهولة الهوية وجار التعرف عليها.
كما استقبلت المستشفى 4 مصابين، وهم: هانى عبد الله خلف "20 سنة"، ومحمد رمضان منصور "35 سنة"، ومصطفى محمد مصطفى "26 سنة"، وخالد مصطفى عوض "30 سنة". كما نقلت سيارات الإسعاف 4 مصابين أخرين لمستشفى طامية المركزى بمحافظة الفيوم.
>- مصرع 7 وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بطريق الفيوم