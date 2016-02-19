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القوى العاملة: وفرنا 63 ألف فرصة عمل بالداخل و190 ألفا بالخارج خلال 3 أشهر

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القوى العاملة: وفرنا 63 ألف فرصة عمل بالداخل و190 ألفا بالخارج خلال 3 أشهر القوى العاملة: وفرنا 63 ألف فرصة عمل بالداخل و190 ألفا بالخارج خلال 3 أشهر
أعلنت وزارة القوي العاملة، أن إجمالي فرص العمل التي تم توفيرها خلال الـ 3 شهور الماضية، بلغت 63 ألف فرصة عمل، وإجمالى التعاقدات بسوق العمل الخارجى من واقع تصاريح العمل بالخارج بلغت 190 ألفا و821 تعاقدا.

وأشار جمال سرور وزير القوي العاملة أن النشرة الربع سنوية للوزارة رصدت تلك الأرقام ، وتم إرسالها للدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لتكون مؤشرا مبدئيا يربط بين ما يدور بالخارج وما هو قائم فى سوق العمل الداخلى، من أجل توفير فرص العمل المنتجة والحقيقية لشباب الخريجين بجميع تخصصاتهم.

وأوضح الوزير أن النشرة الربع سنوية تصدر حول سوق العمل المصرى بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، متضمنة قوة العمل والمشتغلين والمتعطلين واتجاهات سوق العمل.

وقال، إن إجمالي التعاقدات بسوق العمل الخارجي من واقع تصاريح العمل بالخارج عن نفس المدة بلغت 190 ألفا و821 تعاقدا، منهم 183 ألفا و727 ذكورا ، و7094 إناثا.

كما أظهرت النشرة، أن المهن الأكثر طلبا بسوق العمل داخليا وخارجيا، خلال فترة النشرة تتمثل في عامل مراسلات، والأخصائيون في طرق التدريس مساعديهم، واللغات والترجمة، وفني كهربائى، وحارس مبنى، وعامل تنظيف مبانى ومنشآت سكنية، ومدرس لغة أجنبية، وطبيب بيطرى، وطبيب عام، ومساعد مدرس روضة أطفال.

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مصر 365